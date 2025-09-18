Prezentă la evenimentul „Impact Bucharest 2025”, unde invitată de onoare a fost Michelle Obama, Halep a rememorat finala de la Wimbledon 2019, când a învins-o categoric pe Serena Williams, scor 6-2, 6-2.

„Nu am avut emoții negative, nu am avut stres. Am fost foarte stabilă și am putut pune în joc tot ce știam. A fost cel mai bun meci al carierei mele”, a spus Halep.

„Eșecul nu este permanent”

Fosta campioană a explicat și cum a învățat din eșecuri: „Din înfrângeri înveți mai mult. Eșecul nu este permanent. Dacă nu renunți, ai mereu o altă șansă”.

Retrasă în 2025, după o carieră fabuloasă cu două titluri de Grand Slam și 64 de săptămâni pe locul 1 WTA, Halep a mărturisit că tranziția spre viața de după tenis nu a fost ușoară.

„Tot ce știam și făceam era doar tenis. De aceea mi-a fost greu să mă retrag. Acum e timpul să descopăr ce am ratat în toți acești ani”, a adăugat ea.

