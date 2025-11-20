Experții nordici plasează România pe lista adversarilor de evitat, considerând că naționala noastră are forța de a produce o surpriză neplăcută la Copenhaga.



Atmosfera este tensionată în tabăra daneză înaintea stabilirii țintarului pentru play-off-ul de calificare la Mondial. După ce au ratat biletul direct în fața Scoției, danezii știu că vor juca semifinala barajului pe teren propriu, în "Parken", împotriva unei echipe din urna a patra: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord sau România.



Mikkel Beckmann, fost internațional danez, a analizat opțiunile pentru postul public DR și a tras un semnal de alarmă în privința României. În viziunea sa, "tricolorii" reprezintă a doua cea mai dificilă opțiune, imediat după rivala istorică, Suedia.



"Dennis Man ne poate pune probleme"



Beckmann nu subestimează parcursul României, amintind de prestația solidă de la turneul final din Germania și de forma jucătorilor români. Acesta a evidențiat calitatea individuală din lotul nostru, nominalizându-l pe Dennis Man drept principalul pericol pentru defensiva vikingilor.



"Ca numărul doi pe listă am România. Au câștigat grupa lor (în Liga Națiunilor)... i-am văzut și la EURO 2024, unde s-au prezentat chiar bine. Au câțiva jucători buni la cluburi bune, cum ar fi cel mai mare star al lor, Dennis Man. Ei pot să facă puțin rău Danemarcei", a spus Beckmann.



Danezii consideră că Suedia rămâne "sperietoarea" supremă din urnă, din cauza rivalității locale și a valorii lotului, în timp ce Irlanda de Nord este văzută drept adversarul ideal, fiind catalogată o echipă "fără multe profiluri" pe care Danemarca ar trebui să o elimine fără emoții.



Miza tragerii la sorți nu este doar adversarul din semifinală, ci și norocul pentru o eventuală finală de baraj. Beckmann susține că, dacă trec de primul meci, danezii ar prefera un duel cu Albania în jocul decisiv, în timp ce Polonia lui Lewandowski este văzută drept echipa de evitat în faza finală.

