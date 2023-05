"Dan Petrescu e noul antrenor al echipei!". Anunțul făcut în această dimineață

Deși CFR Cluj a refuzat să confirme plecarea lui Dan Petrescu, transmițând că antrenorul mai are un an de contract, iar discuțiile se vor purta abia după meciul din joi, în Coreea de Sud apar informații contradictorii.

Dan Petrescu, noul antrenor al lui Jeonbuk Hyundai, conform presei sud-coreene

Publicația sud-coreeană Donga îl prezintă miercuri dimineață pe Dan Petrescu drept "noul antrenor al formației Jeonbuk Hyundai", ocupanta locului 7 din campionatul intern după 15 etape disputate.

Asiaticii i-au făcut inclusiv o scurtă descriere lui Dan Petrescu și au explicat de ce conducătorii lui Jeonbuk s-au orientat către antrenorul lui CFR Cluj.

"Jeonbuk Hyundai l-a numit pe Dan Petrescu antrenor. Jeonbuk a făcut o mulțime de transferuri în iarnă, însă a căzut în partea inferioară a clasamentului. Petrescu, care are rolul de salvator, este așteptat să resusciteze echipa. Conducerea consideră că el este persoana potrivită pentru ca Jeonbuk să facă pasul înainte, având în vedere că nu are pauze în carieră, a fost extraordinar atât ca fotbalist, cât și ca antrenor, iar experiența sa în Asia este una bogată.

O altă veste bună este că Petrescu a cucerit numeroase trofee în România, Rusia și China, iar clubul este gata să își susțină noul antrenor prin întăriri semnificative", a scris sursa citată.

Jeonbuk Hyundai se află în plin sezon competițional. Sâmbătă va înfrunta Ulsan Hyundai, iar săptămâna viitore, pe 7 și 11 iunie, sunt programate duelurile cu Daegu și Gangwon.

Jeonbuk, club fondat în 1994, are nouă titluri de campioană în Coreea de Sud, record la nivel național. Echipa evoluează pe Jeonju World Cup Stadium, arenă cu o capacitate de peste 42.000 de locuri, construită pentru Cupa Mondială din 2002.

Lotul actual este cotat de Transfermarkt la 21 de milioane de euro. Pe lângă sud-coreeni, în lotul lui Jeonbuk se mai regăsesc trei brazilieni (atacanții Gustavo, Andre Luis și Rafa Silva), dar și mijlocașul ofensiv japonez Jun Amano.

Cristi Balaj nu a confirmat plecarea lui Dan Petrescu

Deși au apărut informații potrivit cărora Petrescu va antrena în Coreea de Sud, Cristi Balaj, președintele ardelenilor, susține că fostul jucător al Stelei și al lui Chelsea mai are contract un sezon cu CFR.

”Sunt obligat să subliniez și să asigur că Dan Petrescu mai are un an de zile contract. El este antrenorul echipei, va fi și joi, ne dorim cu toții să câștigăm acest joc. Suntem concentrați doar la acest joc și, din păcate, au apărut diferite situații și nu ne caracterizează un asemenea management care a fost expus în presă.

Indiferent că am luat jucători care erau în ultimele șase luni de contract, am anunțat în primul rând clubul. Legat de antrenor, ar fi o lipsă de respect față de Dan Petrescu și de un posibil viitor antrenor dacă am discuta cu o altă persoană pentru a prelua echipa. Acel antrenor s-ar gândi că la fel am proceda și cu el.

După ce vom încheia meciul de joi, vom sta la masă și, în situația în care există o dorință din partea antrenorului de a pleca, vom sta, vom analiza. Dan Petrescu merită acest respect din partea clubului, pentru că a obținut foarte multe performanțe.

Clubul îl dorește pe Dan Petrescu, el va fi antrenor joi pe bancă. Dacă, după acest meci, Dan Petrescu dorește să meargă la un alt club, probabil că este ofertat și mi se pare normal, atunci vom sta și vom analiza. Nu avem discuții cu un alt antrenor”, a declarat Cristi Balaj, potrivit Digi Sport.