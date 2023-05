Răsturnare de situație? Ce susține Cristi Balaj în privința lui Dan Petrescu

Deși au apărut informații potrivit cărora Petrescu va antrena în Coreea de Sud, Cristi Balaj, președintele ardelenilor, susține că fostul jucător al Stelei și al lui Chelsea mai are contract un sezon cu CFR. În aceste zile au apărut mai multe informații care împrăștie confuzie în privința "Bursucului".

Potrivit expertului în fotbal, Dario Focardi, Dan Petrescu va fi noul antrenor al celor de la Jeonbuk, formație din primul eșalon al Coreei de Sud, după ce va primi viza. Expertul a mai scris pe rețelele social media că primul meci pentru Dan Petrescu la noua sa echipă va fi pe 11 iunie, când Jeonbuk o întâlnește pe Gangwon.

În această stagiune, ardelenii au terminat pe locul trei cu 42 de puncte, în play-off-ul Superligii. CFR Cluj va disputa, astfel, jocul de baraj împotriva celor de la FCU Craiova pentru un loc în cupele europene.

”Sunt obligat să subliniez și să asigur că Dan Petrescu mai are un an de zile contract. El este antrenorul echipei, va fi și joi, ne dorim cu toții să câștigăm acest joc. Suntem concentrați doar la acest joc și, din păcate, au apărut diferite situații și nu ne caracterizează un asemenea management care a fost expus în presă.

Indiferent că am luat jucători care erau în ultimele șase luni de contract, am anunțat în primul rând clubul. Legat de antrenor, ar fi o lipsă de respect față de Dan Petrescu și de un posibil viitor antrenor dacă am discuta cu o altă persoană pentru a prelua echipa. Acel antrenor s-ar gândi că la fel am proceda și cu el.

După ce vom încheia meciul de joi, vom sta la masă și, în situația în care există o dorință din partea antrenorului de a pleca, vom sta, vom analiza. Dan Petrescu merită acest respect din partea clubului, pentru că a obținut foarte multe performanțe.

Clubul îl dorește pe Dan Petrescu, el va fi antrenor joi pe bancă. Dacă, după acest meci, Dan Petrescu dorește să meargă la un alt club, probabil că este ofertat și mi se pare normal, atunci vom sta și vom analiza. Nu avem discuții cu un alt antrenor”, a declarat Cristi Balaj, potrivit Digi Sport.