Dan Petrescu a semnat și pleacă de la CFR Cluj! Unde va antrena

În această stagiune, ardelenii au terminat pe locul trei cu 42 de puncte, în play-off-ul Superligii. CFR Cluj va disputa, astfel, jocul de baraj împotriva celor de la FCU Craiova pentru un loc în cupele europene.

Potrivit expertului în fotbal, Dario Focardi, Dan Petrescu va fi noul antrenor al celor de la Jeonbuk, formație din primul eșalon al Coreei de Sud, după ce va primi viza.

Expertul a mai scris pe rețelele social media că primul meci pentru Dan Petrescu la noua sa echipă va fi pe 11 iunie, când Jeonbuk o întâlnește pe Gangwon.

KLEAGUE NEWS ????????

Dan Petrescu will be the new Jeonbuk coach. The current CFR Cluj coach is expected to sign once he receives his Korean work visa. His first stadium appearance is scheduled for the game against Gangwon, June 11. #Sorare #KLegue

[Source: Sports Chosun] pic.twitter.com/ZrYzTWJ2ma