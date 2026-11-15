Titular meci de meci la Ferencvaros, formație care defilează în Europa League și are victorii pe linie, Marius Corbu a așteptat multă vreme debutul la naționala României. Gică Hagi l-a inclus în mai multe loturi preliminare înainte de a-i acorda debutul, sâmbătă seară, pe Arena Națională.

Ioan Andone: "Bravo lui Hagi că l-a adus pe Corbu! Se va bate pentru locul lui"

În minutul 67, la scorul de 0-0, Corbu a fost introdus în locul lui Ianis Hagi. Imediat au urmat cele două goluri ale României, înscrise de Alexandru Cicâldău și Dennis Man.

Fostul mare fotbalist și antrenor Ioan Andone (66 de ani) a salutat inspirația lui Gică Hagi de a miza pe Marius Corbu și crede că fotbalistul lui Ferencvaros are toate șansele să rămână în circuitul echipei naționale și să lupte pentru titularizare

"Corbu e în regulă. E un jucător care e la Ferencvaros, campioana Ungariei (n.r - Ferencvaros a terminat pe 2 în sezonul trecut, sub campioana Gyor). Acolo evoluează constant. Până acum nu fusese chemat, dar uite că Gică are ochi să descopere jucători. Cred că e antrenorul din ultimele două decenii cu cei mai mulți jucători promovați în Liga 1, iar asta nu e o întâmplare.

Bravo lui că l-a adus pe Corbu! Știam toți de Corbu, dar unde știam? Citeam pe net, vedeam pe Flashscore, dar nu vedeam campionatul ca să știm cum joacă acolo. Îl mai vedem câteodată prin cupele europene dacă se trasmitea vreun meci. Dar uite că l-a adus, iar Corbu se va bate pentru locul lui. Joacă la campioana unei țări și joacă titular în cupele europene", a spus Ioan Andone, la VOYO Sport Live.

VIDEO Ioan Andone, la VOYO Sport Live