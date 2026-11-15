VIDEO EXCLUSIV Ioan Andone l-a văzut în premieră pe Marius Corbu la națională și s-a lămurit

Ioan Andone l-a văzut în premieră pe Marius Corbu la națională și s-a lămurit Nationala
SPORT.RO
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Marius Corbu (24 de ani) a debutat la naționala României în victoria contra Poloniei (2-1), iar mijlocașul lui Ferencvaros a lăsat o impresie plăcută.

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Marius CorbuEchipa NationalaIoan AndonePolonia
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Titular meci de meci la Ferencvaros, formație care defilează în Europa League și are victorii pe linie, Marius Corbu a așteptat multă vreme debutul la naționala României. Gică Hagi l-a inclus în mai multe loturi preliminare înainte de a-i acorda debutul, sâmbătă seară, pe Arena Națională.

Ioan Andone: "Bravo lui Hagi că l-a adus pe Corbu! Se va bate pentru locul lui"

În minutul 67, la scorul de 0-0, Corbu a fost introdus în locul lui Ianis Hagi. Imediat au urmat cele două goluri ale României, înscrise de Alexandru Cicâldău și Dennis Man.

Fostul mare fotbalist și antrenor Ioan Andone (66 de ani) a salutat inspirația lui Gică Hagi de a miza pe Marius Corbu și crede că fotbalistul lui Ferencvaros are toate șansele să rămână în circuitul echipei naționale și să lupte pentru titularizare

"Corbu e în regulă. E un jucător care e la Ferencvaros, campioana Ungariei (n.r - Ferencvaros a terminat pe 2 în sezonul trecut, sub campioana Gyor). Acolo evoluează constant. Până acum nu fusese chemat, dar uite că Gică are ochi să descopere jucători. Cred că e antrenorul din ultimele două decenii cu cei mai mulți jucători promovați în Liga 1, iar asta nu e o întâmplare.

Bravo lui că l-a adus pe Corbu! Știam toți de Corbu, dar unde știam? Citeam pe net, vedeam pe Flashscore, dar nu vedeam campionatul ca să știm cum joacă acolo. Îl mai vedem câteodată prin cupele europene dacă se trasmitea vreun meci. Dar uite că l-a adus, iar Corbu se va bate pentru locul lui. Joacă la campioana unei țări și joacă titular în cupele europene", a spus Ioan Andone, la VOYO Sport Live.

VIDEO Ioan Andone, la VOYO Sport Live

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Ce a spus Marius Corbu după România - Polonia 2-1

Jucătorul lui Ferencvaros, care a intrat în minutul 67 al partidei cu Polonia în locul lui Ianis Hagi, a fost plin de entuziasm după succesul cu Polonia al echipei naționale și a spus cum a reușit să se monteze pentru a intra cât mai bine în meci.

Marius Corbu a recunoscut că și-a dorit enorm să învingă naționala lui Robert Lewandowski.

„E o seară de vis, pot doar să spun tuturor celor care au crezut în mine un mare mulțumesc! Echipa a muncit foarte mult, s-a întâmplat să marcăm fix când am intrat eu.

Am lucrat mult la mentalul meu și încerc să-mi fac jocul indiferent de teren și de situația în care mă aflu. Pe mine m-a motivat mereu, chiar dacă nu eram în lotul final, munceam în continuare din greu și știam că într-un final va veni convocarea. Știam că o țară întreagă se uită și mă încurajează și mă susține.

Nici n-am avut curaj să mă gândesc la chestiile pe care reușesc să le trăiesc acum, deci mereu fac totul pas cu pas. Bineînțeles că visez, dar de unde am pornit eu... Următorul meu pas era următorul meci și mă gândeam să joc cât mai bine în acel meci. Pas cu pas am reușit să clădesc

Acum ne gândim la meciul cu Bosnia. Așteptam să fiu convocat, bineînțeles, dacă nu eram, munceam în continuare și, dacă vin la echipa națională, vreau să câștig, ăsta e singurul lucru. Eram pregătit să-l înving și pe Lewandowski”, a declarat Marius Corbu, după meciul România - Polonia 2-1.

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