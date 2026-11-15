„Aşa este!” Reacția lui Gigi Becali după ce Reghecampf a insinuat că MM Stoica revine la FCSB

FCSB a câștigat un meci de verificare împotriva celor de la Chindia Târgoviște, scor 2-1, iar la finalul partidei „Reghe” a vorbit despre situația de la nivelul conducerii clubului.
În cursul acestei săptămâni, Mihai Stoica a decis să renunțe la funcția de președinte al Consiliului de Administrație și să încheie o colaborare îndelungată cu Gigi Becali și inclusiv cu FCSB. Laurențiu Reghecampf este de părere însă că neînțelegerile se vor regla și că fostul oficial ar putea reveni curând în cadrul echipei.
Gigi Becali: „Nu am discutat de revenire”
Întrebat cu privire la scenariul prezentat de Reghecampf, Gigi Becali a confirmat că ține legătura permanent cu Mihai Stoica, dar a menționat că nu au abordat subiectul unei întoarceri în acest moment.
„(n.r. că Reghecampf crede că lucrurile se vor rezolva şi că MM va reveni) Aşa este. (n.r. dacă a mai discutat cu MM de revenirea lui) Vorbesc în fiecare zi cu el, dar nu am discutat de revenire”, a spus Gigi Becali, potrivit Orange Sport.
FCSB se află în prezent pe poziția a opta în clasament, cu un total de 21 de puncte strânse în 15 etape, fiind la trei puncte distanță de Farul Constanța, ocupanta ultimului loc care asigură prezența în play-off.