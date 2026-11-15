„Aşa este!” Reacția lui Gigi Becali după ce Reghecampf a insinuat că MM Stoica revine la FCSB

În cursul acestei săptămâni, Mihai Stoica a decis să renunțe la funcția de președinte al Consiliului de Administrație și să încheie o colaborare îndelungată cu Gigi Becali și inclusiv cu FCSB . Laurențiu Reghecampf este de părere însă că neînțelegerile se vor regla și că fostul oficial ar putea reveni curând în cadrul echipei.

FCSB a câștigat un meci de verificare împotriva celor de la Chindia Târgoviște , scor 2-1, iar la finalul partidei „Reghe” a vorbit despre situația de la nivelul conducerii clubului.

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Gigi Becali: „Nu am discutat de revenire”

Întrebat cu privire la scenariul prezentat de Reghecampf, Gigi Becali a confirmat că ține legătura permanent cu Mihai Stoica, dar a menționat că nu au abordat subiectul unei întoarceri în acest moment.

„(n.r. că Reghecampf crede că lucrurile se vor rezolva şi că MM va reveni) Aşa este. (n.r. dacă a mai discutat cu MM de revenirea lui) Vorbesc în fiecare zi cu el, dar nu am discutat de revenire”, a spus Gigi Becali, potrivit Orange Sport.

FCSB se află în prezent pe poziția a opta în clasament, cu un total de 21 de puncte strânse în 15 etape, fiind la trei puncte distanță de Farul Constanța, ocupanta ultimului loc care asigură prezența în play-off.