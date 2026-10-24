VIDEO A atins-o? Golul #982 marcat de Cristiano Ronaldo ridică semne de întrebare

A atins-o? Golul #982 marcat de Cristiano Ronaldo ridică semne de întrebare Fotbal extern
SPORT.RO
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Cristiano Ronaldo a marcat, vineri, al 982-lea gol din carieră, în meciul câştigat de Al-Nassr, scor 3-1, cu Al-Faisaly, în campionatul Arabiei Saudite.

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Totuşi, reuşita sa ridică semne de întrebare: imaginile nu permit să se stabilească cu certitudine dacă portughezul a atins mingea sau dacă Andrei Girotto a deviat-o în propria poartă.

Într-o cursă spre pragul de 1.000 de goluri, fiecare reuşită este preţioasă. Cristiano Ronaldo a sărbătorit vineri ceea ce consideră a fi cel de-al 982-lea gol al său, însă faza respectivă, din meciul cu Al-Faisaly (3-1), a stârnit rapid dezbateri pe reţelele de socializare.

Golul marcat de Cristiano Ronaldo ridică semne de întrebare

Deşi Al-Nassr şi Saudi Pro League i-au atribuit golul portughezului, furnizorul de date Opta, ale cărui informaţii sunt utilizate de platforme specializate precum SofaScore şi Flashscore, l-a înregistrat drept autogol al adversarului, Andrei Girotto.

Problema o reprezintă imaginile, care nu permit să se stabilească în mod clar dacă Ronaldo a atins uşor mingea cu capul înainte ca aceasta să ajungă în plasă sau dacă fundaşul a fost ultimul jucător care a atins-o.

În urma unei centrări precise trimise de Joao Félix, la începutul reprizei secunde, Ronaldo părea să se afle într-o poziţie ideală pentru a relua mingea cu capul. Totuşi, reluările video lasă loc de îndoială, scrie News.ro.

Atribuirea definitivă a acestei realizări depinde de elementele menţionate în rapoartele oficiale şi de includerea lor în statisticile competiţiei. Pe teren, portughezul nu a dat însă dovadă de nicio reţinere: a sărbătorit golul cu gestul său obişnuit, înainte de a posta pe reţelele sale sociale imagini cu victoria împotriva echipei Al-Faisaly în această etapă a 11-a a campionatului Arabiei Saudite.

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