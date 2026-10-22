O nouă prestaţie remarcabilă şi un nou titlu de ''Jucător al Meciului'', miercuri, în duelul lui Bayern Munchen cu Arsenal (2-2), în Liga Campionilor, nu a făcut decât să sublinieze statutul lui Harry Kane de favorit la câştigarea prestigiosului trofeu ''Balonul de Aur'', scrie DPA.

Faptul că ceremonia de decernare a premiilor are loc la luni Londra, oraşul său natal, unde a şi evoluat timp de mulţi ani pentru Tottenham Hotspur, ar face ca acest moment să fie cu atât mai special pentru căpitanul naţionalei Angliei.

''Ar fi o onoare uriaşă'', a declarat Kane pentru TNT Sport, referindu-se la ''o seară importantă, care ar putea fi una cu totul specială'' pentru el.

''Am spus clar că nu-mi place să vorbesc despre mine, dar ştiu că ar fi o realizare extraordinară dacă s-ar întâmpla'', a adăugat Kane.

Harry Kane, al zecelea meci consecutiv în Champions League în care marchează

Kane, 33 de ani, a oferit o pasă decisivă spectaculoasă pentru Alphonso Davies şi a transformat o lovitură de pedeapsă în meciul încheiat la egalitate, 2-2, dintre Bayern Munchen şi Arsenal, în Liga Campionilor, miercuri, performanţă care i-a adus titlul de ''Jucător al Meciului''.

El a marcat în al zecelea meci consecutiv în această competiţie de elită, o performanţă atinsă anterior doar de Cristiano Ronaldo, care a înscris în 11 partide la rând.

Meciul de miercuri nu va influenţa acordarea premiului, întrucât voturile au fost exprimate deja în urmă cu o lună de către câte un jurnalist din fiecare dintre primele 100 de ţări clasate în ierarhia FIFA, aceştia evaluând evoluţiile jucătorilor din sezonul trecut (2025/2026).

Kane şi-a demonstrat deja valoarea: a marcat 73 de goluri pentru echipa de club şi echipa naţională, a câştigat titlul în Bundesliga şi Cupa Germaniei cu Bayern, a fost cel mai bun marcator al campionatului pentru al treilea an consecutiv şi a ajutat Anglia să obţină locul al treilea la Cupa Mondială.

Tom Bischof, de la Bayern, a afirmat că Harry Kane ''cu siguranţă merită acest premiu. Nu doar că marchează goluri, dar oferă şi pase decisive şi este mereu alături de echipă. Pasa pentru 'Phonzie' (n.r. - Davies) a fost pur şi simplu senzaţională''.

Kane, care a recunoscut că a fost ''una dintre cele mai bune'' pase ale sale, este favoritul caselor de pariuri pentru a deveni primul englez care câştigă Balonul de Aur după Michael Owen, în 2001.

Cu cine se luptă Harry Kane

Alţi pretendenţi importanţi sunt Lamine Yamal, care a câştigat La Liga cu FC Barcelona şi Cupa Mondială cu Spania; atacantul echipei Real Madrid şi al naţionalei Franţei, Kylian Mbappe - cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale şi compatriotul său Ousmane Dembele, care a ajutat-o pe Paris Saint-Germain să-şi apere titlul în Liga Campionilor şi a câştigat Balonul de Aur anul trecut, scrie Agerpres.

''Încerc să nu mă gândesc prea mult la asta. Mai avem un meci de campionat pe care trebuie să ne concentrăm (n.r. - duminică, la Freiburg), iar apoi, sper eu, mă voi putea bucura de ziua şi de seara de luni'', a spus Kane.