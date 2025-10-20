Cristiano Ronaldo Junior a fost convocat la naționala Portugaliei!

Cristiano Ronaldo Jr., fiul superstarului portughez Cristiano Ronaldo, a primit prima convocare la echipa națională U16 a Portugaliei. Filipe Ramos l-a inclus în lotul de 22 de jucători care vor reprezenta țara la Cupa Federațiilor din Turcia.



După ce în luna mai a debutat la selecționata U15 și a marcat împotriva Croației, „Cristianinho” continuă să impresioneze. Tânărul de 15 ani va purta din nou tricoul Portugaliei într-o competiție ce se va desfășura între 30 octombrie și 4 noiembrie, la Centrul Sportiv Emirhan din Antalya.



Portugalia U16 va înfrunta Turcia (30 octombrie), Țara Galilor (1 noiembrie) și Anglia (4 noiembrie). Echipa se va reuni pe 27 octombrie la Cidade do Futebol, urmând să plece spre Turcia a doua zi.



Cristiano Ronaldo Jr., fiul lui Cristiano Ronaldo, joacă la Al Nassr și a evoluat anterior pentru academiile lui Manchester United și Juventus. La U15 a bifat cinci apariții și două goluri pentru Portugalia.

