De Dan Chilom

FCSB poate spera la calificare doar dacă câștigă astăzi împotriva lui Fenerbahce. Orice alt rezultat nu mai oferă nicio șansă “roș-albaștrilor”.

Echipe probabile în FCSB - Fenerbahce

FCSB: Târnovanu – Graovac, Dawa, Ngezana, Pantea – Lixandru, Cisotti- Olaru, Politic - Thiam - Miculescu

Târnovanu – Graovac, Dawa, Ngezana, Pantea – Lixandru, Cisotti- Olaru, Politic - Thiam - Miculescu Fenerbahce: Cetin – Semendo, Skriniar, Oosterwolde, Muldur – Fred, Yuksek – Nene, Asensio, Alvarez - Akturkoglu

FCSB are doi absenți importanți: Bîrligea (suspendat) și Florin Tănase (accidentat).

Casele de pariuri îi acordă echipei de pe malul Bosforului o cotă de 1.56 la victorie.

FCSB are 5.50 la victorie.

Egalul este cotat cu 4.30.

Turcii conduc la meciurile directe cu scorul de 2-0.

Apărare deficitară pentru FCSB

FCSB are a doua cea mai slabă apărare din Europa League, alături Ludogoret, cu 15 goluri primite.

Nenad Minaković va conduce partida, arbitru din Serbia care acordă în medie 4,59 cartonașe galbene pe meci și 0,21 roșii.

Sugestia Sport.ro: 2 solist

