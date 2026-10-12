Florinel Coman (28 de ani) n-a apucat să joace în UEFA Champions League, pe când a fost la FCSB, dar se poate consola cu faptul că, de când a ajuns în Qatar, la Al-Gharafa, a prins cea mai tare competiție asiatică intercluburi. În fiecare sezon!

Doar că, la fel ca în alte întreceri, și aici, de obicei, Florinel a fost „a cincea roată la căruță“ pentru antrenorul Pedro Martins (56 de ani). În această seară, în partida din etapa a 2-a din Champions League Elite, Al-Gharafa – Esteghlal Teheran (Iran), Coman a început, din nou, pe banca de rezerve. Ce-i drept, de această dată, Florinel a avut scuza revenirii după o accidentare care l-a ținut pe tușă, aproape o lună.

Gol fabulos, de generic, încasat de echipa lui Coman

Ajunsă încă o dată în fața unei formații din Qatar, la o lună după ce a făcut instrucție cu Al-Sadd Doha, trupa pregătită de Răzvan Lucescu, pe care a bătut-o cu 3-0, Esteghlal a controlat prima repriză a duelului cu Al-Gharafa. Ceea ce n-a fost tocmai surprinzător, în condițiile în care, în acest sezon, Coman și ai lui au două victorii în opt meciuri!

Pe fondul dominării iraniene, a venit golul fabulos al albanezului Jasir Asani (31 de ani). În minutul 37, acesta și-a driblat adversarul direct, după care a înscris cu un șut spectaculos, la colțul lung, la care portarul Ahmed Kone n-a avut nicio șansă. Execuția lui Asani, demnă de UEFA Champions League, a redus la tăcere arena celor de la Al-Gharafa, cu foarte multe locuri goale în tribune, ca de obicei.

La pauză, Al-Gharafa – Esteghlal Teheran a fost 1-0 pentru oaspeți, cu precizarea că arabii au irosit o ocazie monumentală, în ultimele secunde, Abdulrahman Al-Rashidi nereușind să înscrie din câțiva metri.