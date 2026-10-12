FOTO ȘI VIDEO Mikel Arteta, salariu colosal după prelungirea contractului cu Arsenal! Cel mai bine plătit antrenor din Premier League (Live pe VOYO și VOYO SPORT 1)

Mikel Arteta, salariu colosal după prelungirea contractului cu Arsenal! Cel mai bine plătit antrenor din Premier League (Live pe VOYO și VOYO SPORT 1) Premier League
SPORT.RO
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Mikel Arteta, antrenorul celor de la Arsenal, care în sezonul trecut a condus clubul către primul titlu din Premier League după 22 de ani, a semnat un nou contract, valabil până în iunie 2030, iar recent presa din Anglia anunță salariul colosal pe care îl va încasa!

Arsenal, salariu dublu pentru Mikel Arteta!

Principalul și-a pus semnătura pe un contract pe patru ani, iar remunerația sa lunară se dublează! De la 12 milioane de euro pe an, Arteta ajunge să fie recompensat pentru fiecare stagiune cu 24 de milioane de euro. În acest mod, el devine cel mai bine plătit antrenor din Premier League.

Arteta, care a preluat conducerea la Arsenal în 2019, în cadrul primei sale numiri ca antrenor full-time, a reuşit o transformare care a readus clubul în Liga Campionilor după o absenţă de şase ani.

”Este un privilegiu pentru mine să îmi dedic viitorul acestui club și să continui să lucrez alături de oameni extraordinari, care își doresc ce este mai bun pentru Arsenal. Acest club este unic prin caracterul său și prin trăirile pe care ți le oferă. Mă simt deosebit de onorat că drumul nostru comun continuă”, a declarat Mikel Arteta după semnarea actelor și prelungirea cordului cu Arsenal.

Mikel Arteta, 20 de milioane de euro/ sezon. Ia alte patru milioane de euro din bonusuri

Presa din Anglia face o analiză detaliată a termenilor din contractul celor două părți, iar suma totală pe care Arteta o poate încasa pentru fiecare sezon, de 24 de milioane de euro, e formată și din bonusuri. Altfel spus, 20 de milioane de euro reprezintă salariul în sine, iar suma de patru milioane de euro e formată din anumite bonusuri.

Directorul executiv al clubului Arsenal, Richard Garlick, a declarat:

”Acest lucru pune capăt oricăror speculații despre intrarea sa în ultimul an de contract. Suntem încântați! Este un parteneriat real pe care îl avem cu Mikel. El are titlul de manager, eu am titlul de CEO, iar Andrea Berta este director sportiv. Dar este un parteneriat și ne oferă un avantaj competitiv!

Mă uit la echipele din Premier League și Mikel este singurul manager care a câștigat Premier League și care antrenează în prezent. Te uiți la toate celelalte echipe din top șase tradiționale și toate au trecut prin schimbări manageriale în ultimele 12 luni.

Acum avem un manager care este alături de noi pe o perioadă semnificativă de timp și căruia i s-a permis să construiască și să dezvolte o echipă de-a lungul timpului. Entuziasmul este că vedem acea platformă și am construit de acolo.”

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