Un moment șocant s-a petrecut în Portugalia. Un bărbat s-a filmat în timp ce îi dădea foc celebrei statui a lui Cristiano Ronaldo, situată lângă Muzeul CR7 din Funchal, Portugalia.

Un individ i-a dat foc statuii lui Cristiano Ronaldo

Individul respectiv se identifică în mediul online prin numele de utilizator „zaino.tcc.filipe”. El a fost internat în trecut la un spital de psihiatrie pentru „propria sa siguranță”, după cum a informat poliția portugheză.

Oamenii legii îl caută pe vandal în momentul de față pentru săvârșirea infracțiunii de deteriorare a proprietății publice.

„Acesta este ultimul avertisment al lui Dumnezeu” - a fost mesajul de fanatic religios al bărbatului în videoclipul în care i-a dat foc statuii lui CR7. El a dansat și a arătat gesturi obscene în videoclipul șocant publicat pe intern.

Individul se recomandă pe internet ca „persoană, freestyler și localnic din Madeira”.

La momentul de față, nu se cunoaște dacă statuia a suferit daune în urma vandalizării la care a fost supusă.

Statuia lui CR7, vandalizată din nou

În 2016, după ce Lionel Messi a câștigat Balonul de Aur, 10 oameni au pictat numărul 10 și numele argentinianului pe statuie.

Opera a fost inaugurată în 2014 și creată de Ricardo Velosa, un sculptor din orașul Vila Nova de Gaia, din Portugalia. Statuia măsoară 3,4 metri și cântărește circa 800 de kilograme.

