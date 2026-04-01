Cristiano Ronaldo a participat, aseară, la primul său antrenament cu Al-Nassr, după mai bine de o lună de la accidentarea suferită în Saudi Pro League, urmată de plecarea sa în Spania. Anunţul a fost făcut de cotidianul portughez, A Bola.

Căpitanul selecţionatei Portugaliei, în vârstă de 41 de ani, s-a prezentat sub comanda compatriotului său Jorge Jesus şi a efectuat primul sa şedinţă completă de pregătire cu Al-Nassr, liderul campionatului. Ronaldo este apt de joc pentru meciul de vineri cu "lanterna roşie" Al-Najma, după ce a ratat partidele de campionat cu Neom SC (1-0) şi Al-Khaleej (5-0).

Cvintuplul câştigător al Balonului de Aur s-a accidentat la ischiogambieri în timpul meciului din etapa a 24-a a ligii saudite, disputat pe 28 februarie pe terenul formaţiei Al-Fayha.

Din cauza acestei accidentări, Ronaldo nu a fost inclus de selecţionerul Portugaliei, Roberto Martinez, în lotul pentru turneul de pregătire din America, în vederea Cupei Mondiale 2026, rămânând la Madrid pentru a-şi îngriji leziunea la coapsă. El a revenit în Arabia Saudită în urmă cu câteva zile, a dezvăluit Agerpres.