Accidentat la Al Nassr, Cristiano Ronaldo va încheia luna martie fără meci jucat. Fără CR7, naționala Portugaliei a remizat fără goluri în amicalul cu Mexic, disputat pe Estadio Azteca.

Deși i-a avut în atac pe Bruno Fernandes, Joao Felix, Francisco Conceicao sau Goncalo Ramos, Portugalia a expediat doar două șuturi pe poartă și nu a reușit să înscrie contra uneia dintre gazdele de la Cupa Mondială.

Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul celor de la Benfica, este de părere că absența lui Cristiano Ronaldo cântărește în continuare enorm pentru Portugalia, chiar dacă atacantul în vârstă de 41 de ani a fost criticat în ultima perioadă.

"Oamenii tot cer ca Ronaldo să nu mai fie convocat. Iată că acum nu a jucat și vedeți rezultatul. Niciun pic de pericol, niciun pic de teamă pentru adversari. Portugalia a fost o echipă pusă sub presiune de Mexic.

Când Ronaldo este pe teren, adversarii sunt nevoiți să se gândească de două ori. Fără el, nu mai gândesc deloc", a spus Jose Mourinho, citat de Marca.

Portugalia va înfrunta și SUA

Jose Mourinho l-a antrenat pe Cristiano Ronaldo la Real Madrid, în perioada 2010-2013. Sub comanda lui "The Special One", CR7 are o medie de peste un gol pe meci: 168 de reușite în 164 de partide.

226 de meciuri și 143 de goluri are Ronaldo pentru naționala Portugaliei până în prezent

Pentru Portugalia urmează un nou amical fără Cristiano Ronaldo, contra Statelor Unite ale Americii, miercuri dimineață, de la ora 2:00.

La Cupa Mondială din vară, Portugalia va juca în grupa K, alături de Uzbekistan, Columbia și învingătoarea din duelul Congo - Jamaica.