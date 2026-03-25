Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristiano (41 de ani) a scris istorie pentru Los Blancos: 438 de meciuri, 450 de goluri și 131 de pase de gol. Acum, fiul său poate prelua ștafeta.

TAGS:
Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo s-a antrenat, marţi, la Academia de Tineret a clubului Real Madrid, potrivit „L’Equipe“.

Cristiano Ronaldo jr calcă pe urmele celebrului său tată şi s-a antrenat cu echipa sub 16 ani a lui Real Madrid. Atacantul în vârstă de 15 ani joacă pentru echipa de tineret a lui Al-Nassr Riad, clubul saudit al tatălui său. Conform sursei citate, puștiul pare să ia în considerare o revenire în Europa, pentru a-şi continua dezvoltarea la gruparea unde tatăl său a petrecut nouă ani, câştigând patru trofee Champions League (2014, 2016, 2017 şi 2018).

Cristiano Ronaldo jr, deja un internațional la juniorii Portugaliei

  • Ronaldo jr getty1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

O eventuală trecere a lui Cristiano Ronaldo jr, la un club unde a fost și tatăl său, nu ar fi o premieră pentru jucătorul portughez. El a purtat deja culorile echipelor de tineret ale lui Manchester United şi Juventus. Ambele grupări figurează în CV-ul lui Cristiano Ronaldo. Acesta s-a alăturat actualei sale echipe, Al-Nassr Riad, în decembrie 2022.

Născut în Statele Unite, Ronaldo jr a fost convocat pentru prima dată în echipa sub 16 ani a Portugaliei, în octombrie anul trecut, la doar câteva luni după debutul său la echipa sub 15 ani.

Publicitate
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!