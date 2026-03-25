Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo s-a antrenat, marţi, la Academia de Tineret a clubului Real Madrid, potrivit „L’Equipe“.

Cristiano Ronaldo jr calcă pe urmele celebrului său tată şi s-a antrenat cu echipa sub 16 ani a lui Real Madrid. Atacantul în vârstă de 15 ani joacă pentru echipa de tineret a lui Al-Nassr Riad, clubul saudit al tatălui său. Conform sursei citate, puștiul pare să ia în considerare o revenire în Europa, pentru a-şi continua dezvoltarea la gruparea unde tatăl său a petrecut nouă ani, câştigând patru trofee Champions League (2014, 2016, 2017 şi 2018).