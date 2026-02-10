Transferul l-a scos din sărite pe Cristiano Ronaldo. Starul lui Al-Nassr a acuzat fondul public PIF, care controlează cluburile de top din Arabia Saudită, că favorizează Al-Hilal în detrimentul echipei sale. Portughezul a considerat că mutarea lui Benzema este încă un exemplu de tratament preferențial.

Benzema a „făcut mișto” de Ronaldo

Potrivit The Telegraph, furia lui Ronaldo a fost amplificată și de un mesaj primit de la Benzema, care ar fi glumit pe seama unui salariu mai mare și a unui nou titlu de campion al Arabiei Saudite, la fel ca sezonul trecut. În semn de protest, Ronaldo a refuzat să joace într-un meci cu Al-Riyadh și apoi în partida cu Al-Ittihad, câștigată ulterior de Al-Nassr cu 2-0.

Conform presei saudite, conflictul ar fi aproape de final, după ce Ronaldo a primit asigurări din partea conducerii că „greșelile recente vor fi corectate”.

Al-Nassr joacă marți, 11 februarie, în deplasare cu Arkadag, în optimile Cupei AFC, manșa retur fiind programată pe 18 februarie.

De cealaltă parte, Al-Hilal evoluează vineri, 13 februarie, în campionat, contra lui Al-Ettifaq. Al-Hilal este lider, cu 50 de puncte, la doar unul distanță de Al-Nassr.