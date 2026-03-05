În februarie 2024, mijlocaşul englez Jesse Lingard a ajuns în Coreea de Sud pentru a semna un contract cu FC Seul. Lingard, la acel moment în vârstă de 31 ani, a fost primit cu entuziasm de câteva zeci de fani pe aeroportul internaţional Incheon, unde a dat autografe şi a făcut selfie-uri, înainte de a urca în maşina trimisă de clubul FC Seul, înainte de a face vizita medicală şi a semna contractul.

Cu 32 de selecţii pentru Anglia, Lingard era fără echipă din vara lui 2023, după ce s-a despărţit de Nottingham Forest, la care a jucat un sezon după ce a părăsit-o pe Manchester United (2011-2022).

Jesse Lingard a plecat din Coreea de Sud, dar se pregătește să semneze în Brazilia

Lingard s-a antrenat cu West Ham United, unde a evoluat în 2021 sub formă de împrumut, şi cu echipa saudită Al-Ettifaq. Însă, acum, din această iarnă, el este liber de contract din nou. A plecat din Coreea de Sud, unde a adunat 67 de jocuri, 19 goluri și 10 pase decisive.

Este pe cale să schimbe campionatul, dar nu să ajungă în Europa, ci în Brazilia, la Corinthians, acolo unde ar putea face echipă cu un alt fotbalist care a evoluat pentru Manchester United, olandezul Memphis Depay!

Englezul Jesse Lingard, dorit la Corinthians, lângă Depay

Jesse Lingard a crescut la academia lui Manchester United, între 2000 și 2011, și evoluat pe Old Trafford timp de șapte sezoane (2011-2012, 2015-2021, 2021-2022), fiind împrumutat la Leicester City (2012-2013), Birmingham City (2013-2014), Brighton & Hove Albion (2014), Derby County (2015) și West Ham United (2021).

El are 32 de meciuri și 6 goluri pentru naționala Angliei, cu care a participat la CM 2018 și a fost pe lista adițională la Euro 2020. Are în palmares Europa League (2016-2017), FA Cup (2015-2016), EFL Cup (2016-2017) și FA Community Shield (2016). În total, a jucat 232 de meciuri și a marcat 35 de goluri pentru United.

Este evaluat acum la 2 milioane de euro, după ce a avut o cotă de 40 de milioane de euro, între 2018 și 2019.