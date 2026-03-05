Veste uriașă pentru fanii parizieni! Starul lui PSG și-a revenit la timp pentru duelul cu Monaco

Ousmane Dembele, atacantul lui PSG, deţinătorul Balonului de Aur, şi-a revenit după accidentare pentru a juca vineri împotriva lui Monaco, în etapa a 25-a din Ligue 1, cu cinci zile înainte de prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, contra lui Chelsea.

Dembele a participat la antrenamentele de grup de miercuri şi joi, iar numele său nu mai apare în tradiţionalul buletin medical al clubului, publicat joi.