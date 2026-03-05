Veste uriașă pentru fanii parizieni! Starul lui PSG și-a revenit la timp pentru duelul cu Monaco

Ousmane Dembele, atacantul lui PSG, deţinătorul Balonului de Aur, şi-a revenit după accidentare pentru a juca vineri împotriva lui Monaco, în etapa a 25-a din Ligue 1, cu cinci zile înainte de prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, contra lui Chelsea.
Dembele a participat la antrenamentele de grup de miercuri şi joi, iar numele său nu mai apare în tradiţionalul buletin medical al clubului, publicat joi.
Dembele a revenit
Deşi un loc de titular nu este garantat vineri seară, Dembele ar urma să beneficieze de timp de joc în această a treia întâlnire în trei săptămâni împotriva lui Monaco. El a părăsit terenul în manşa întâi a playoff-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor de la Monaco, din cauza unei entorse la gambă.
În schimb, la mijlocul terenului, Joao Neves, cu probleme la gleznă, "îşi continuă tratamentul", iar Fabian Ruiz (genunchi) "îşi continuă antrenamentul individual în această săptămână". Participarea lui Ruiz la meciul tur împotriva lui Chelsea pare puţin probabilă, notează AFP.