Un tricolor a ajuns pe lista unui club uriaș din Spania, iar jurnaliștii străini susțin că mutarea are șanse reale să se realizeze.

Marius Marin, șanse mari să ajungă la Sevilla

Marius Marin a ajuns pentru prima dată la Pisa în 2018, sub formă de împrumut de la Sassuolo. Câteva luni mai târziu, Pisa îl transfera definitiv pe mijlocașul român, care în decursul anilor a devenit un stâlp la mijlocul terenului pentru toscani.

În total, Marius Marin a strâns 266 de meciuri pentru Pisa, a marcat șapte goluri și a oferit 12 pase decisive

”Viitorul lui Marin este departe de Toscana. Sevilla se interesează de el”, a titrat TuttoMercatoWeb.

Italienii susțin că deși mijlocașul român are o istorie bogată la Pisa și există o legătură puternică între jucător și clubul toscan, Marius Marin va pleca mai mult ca sigur în luna iunie, atunci când contractul său va expira.

De altfel, italienii susțin că jucătorul român poate ajunge liber de contract la Sevilla, în La Liga.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Marius Marin, potrivit Transfermarkt.

”În ciuda legăturii puternice dintre român și club, viitorul său nu va fi la Pisa. Corriere dello Sport confirmă că aproape sigur va pleca în iunie: contractul său expiră, iar Sevilla și-a îndreptat deja atenția asupra lui”, a scris TuttoMercatoWeb, care citează Corriere dello Sport.