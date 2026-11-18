"Îl cunosc bine şi îl apreciez foarte mult, atât ca persoană, cât şi în diversele funcţii de răspundere pe care le-a deţinut în fotbal. Suntem într-un dialog constant şi amical. Are o vastă experienţă internaţională şi este foarte respectat în întreaga lume a fotbalului, mult dincolo de graniţele Europei" , a adăugat el.

"Philippe Diallo reprezintă un model de fotbal care îşi asumă responsabilitatea şi abordează provocările viitorului cu hotărâre" , a spus preşedintele DFB, Bernd Neuendorf, într-un comunicat.

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Diallo, susținut de nemți

Neuendorf a mai subliniat că viziunea lui Diallo asupra acestui rol se bazează pe un set de valori care îl diferenţiază de actualul deţinător al funcţiei.

"Ne dorim un alt fel de fotbal o versiune mai bună a acestui sport şi o organizaţie FIFA care să fie în serviciul tuturor asociaţiilor sale membre", a accentuat el.

Diallo ocupă funcţia de preşedinte al Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF) din 2023; el a fost invitat la cel mai recent congres al DFB, unde a susţinut un discurs în limba germană.

Printre posibilele candidaturi la preşedinţia FIFA s-a numărat și cea a lui Răzvan Burleanu, despre care se zvonea că ar putea fi propunerea federațiilor europene pentru conducerea forului mondial. Se pare însă că președintele FRF a ales să-și încheie mandatul primit în România și abia după aceea să se gândească la o carieră internațională.