Costel Pantilimon a decis unde va juca sezonul viitor. "E un fotbal cu multa calitate si un campionat care imi place!"

Costel Pantilimon a declarat ca se va intoarce la Nottingham Forest.

In perioada de transferuri din iarna, Pantilimon a fost imprumutat de fosta dubla castigatoare a Cupei Campionilor Europeni, pana la sfarsitul sezonului, la Omonia in campionatul cipriot.

Fostul portar de la Timisoara nu a apucat sa joace prea mult in Cipru, deoarece pandemia de coronavirus a anulat competitia.

El a declarat ca se va intoarce la Nottingham, acolo unde mai are contract cu echipa britanica.

"Trebuie sa ma intorc, mai am contract cu cei de la Nottingham. Acum am vazut ca si prin Anglia s-a stabilit reinceperea sezonului curent. Sunt discutii, se poate sa raman acolo pentru ca eu niciodata nu am zis ca nu vreau sa raman", a declarat Pantilimon pentru Telekom Sport.

De asemenea, portarul roman a spus si in ce campionat i-ar placea se evolueze.

"Germania, de exemplu, tot timpul pentru mine a fost o chestie aşa...chiar as vrea sa incerc. Avusesem acum multi ani niste discutii. E un fotbal placut, e un fotbal cu multa calitate si e un campionat care imi place", a povestit fostul jucator al lui Manchester City.

Pantilimon a ajuns la varsta de 33 de ani, iar in cariera a mai evoluat in Anglia pentru echipe precum Manchester City, Sunderland, Watford şi Nottingham Forrest.

Nottingham Forrest este singura echipa din istorie care a castigat mai multe Cupe ale Campionilor decat titluri in competitia interna. Gruparea britanica a cucerit Cupa Campionilor Europeni de doua ori consecutiv in sezoanele 1978–79 si 1979–80, iar Premier League o singura data in sezonul 1977–78.