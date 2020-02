Costel Pantilimon a gafat INCREDIBIL la debutul in Cipru la Omonia Nicosia! Cum a primit gol portarul roman

Omonia Nicosia a pierdut cu 2-1 meciul cu Achnas.

Costel Pantilimon a fost imprumutat de Nottingham Forest in Cipru in aceasta iarna si a debutat in meciul de acasa contra celor de la Achnas.

Primul meci n-a fost unul norocos pentru portarul roman, el gafand la unul dintre goluri. Pantilimon a ezitat sa intervina la un sut atipic al lui Christoforos Christofi, in minutul 59, si s-a pacalit, mingea lovind bara si intrand in poarta.

Omonia Nicosia se afla pe pozitia a doua in campionatul cipriot, cu 38 de puncte, la 2 puncte in spatele lui Anorthosis.