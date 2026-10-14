Cosmin Contra o pregătește în prezent pe Al Arabi, în Qatar, dar a recunoscut că se gândește de ceva timp să renunțe la cariera de antrenor.

„Nu cred că mai sunt eu cu Europa. Nu cred că mai am șansa asta să mă întorc în Europa. Probabil voi vedea cum stau lucrurile după ce o să-mi închei aici contractul și mă gândesc de ceva timp să mă retrag. Depinde ce simt în anul și jumătate cât mai am contract și ce reușesc să fac.

Da, e un gând al meu de ceva timp, am motivele mele. Dar e o posibilitate, nu e ceva străin, un gând care mă bate de ceva timp și depinde și de cum se vor derula lucrurile în anul și jumătate de contract pe care îl mai am”, a declarat Cosmin Contra pentru Prima Sport.

Contra are un parcurs foarte bun în Qatar

Al Arabi a început bine sezonul din Qatar. Echipa pregătită de Contra este neînvinsă după primele cinci etape, cu două victorii și trei remize, și ocupă locul al patrulea, cu nouă puncte. În clasament se află sub Al-Duhail, Al Sadd și Al Rayyan.

Cosmin Contra și-a început cariera de antrenor în 2010, la Poli Timișoara. Ulterior, le-a pregătit pe Fuenlabrada, Petrolul Ploiești, Getafe, Guangzhou R&F, Alcorcon și Dinamo București. Între 2017 și 2019, a fost selecționerul României. Au urmat apoi aventuri în Arabia Saudită, la Al-Ittihad și Damac, după care tehnicianul a ajuns în Qatar, unde o pregătește pe Al Arabi din octombrie 2025.