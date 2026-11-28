Laurențiu Reghecampf a fost protagonistul unui moment rar întâlnit pe un teren de fotbal. l-a introdus pe teren și pe Ofri Arad, însă jucătorul israelian a reușit să reziste pe teren doar 32 de minute. Spre final, Reghe nu a fost mulțumit de Ofri Arad și l-a înlocuit cu Aymen Boutoutaou.

Laurențiu Reghecampf, explicații pentru înlocuirea lui Ofri Arad: ”Când nu faci ce trebuie, ieși!”

Laurențiu Reghecampf a tras concluziile după victoria cu Csikszereda. Golul lui Denis Drăguș l-a mulțumit pe antrenorul roș-albaștrilor, însă tehnicianul recunoaște că echipă suferă încă în anumite momente de joc.

”Sunt foarte mulțumit, echipa a jucat foarte bine, am pasat foarte mult, am încercat să deschidem jocul lor, am marcat două goluri. Sunt îngrijorat că am ajuns de multe ori în ultima zonă, unde trebuia să jucăm mai repede, să finalizăm mai mult. Am discutat la pauză să țină mai mult de minge, să schimbe de pe stânga pe dreapta, în ideea de a găsi spații, dar când ai asemenea momente, trebuie să schimbi viteza și atitudinea.

Golul lui Drăguș e important pentru toată lumea, ne dorim să joace mult mai bine de la meci la meci, are calitatea necesară. Presiunea era foarte mare și la el. E o bucurie enormă când marcăm și câștigăm (...).

Am mai avut o ocazie foarte mare, Stoian s-a speriat când a primit mingea de la Fane. E un lucru pe care noi îl exersăm. Sper ca la următorul meci să marcheze. Nu am înțeles de ce am luat galben, de asta am și intrat în vestiar. Tommy a avut o discuție cu arbitrul de rezervă și a fugit de pe bancă. Am primit eu cartonașul. Îmi pare rău că nu am stat pe teren să salutăm fanii, dar nu știam ce s-a întâmplat.

Sută la sută vom merge la victorie în Cupă, cu Csikszereda. Indiferent cine va intra pe teren, va trebui să câștige meciul”, a spus Laurențiu Reghecampf după meci.

Antrenorul a fost întrebat și despre momentul în care l-a înlocuit pe Ofri Arad, la doar 30 de minute după ce îl băgase pe teren la pauza partidei. Evoluția slabă a isrelianului l-a făcut pe Reghecampf să ia măsuri, iar tehnicianul a dezvăluit ce a discutat cu fotbalistul.

Întrebat cât de dificil este pentru un antrenor să lucreze cu jucători care știu că urmează să plece de la echipă, Reghecampf a răbufnit și a transmis că presiunea este la fel de mare și pe umerii antrenorilor.

”Nu e niciun moment, jucătorii trebuie să înțeleagă. Probabil nu mă cunosc foarte bine, vor avea timp să vadă mai multe fețe pe care le am. Ei trebuie să înțeleagă că atunci când intră pe teren trebuie să facă ce trebuie să facă pentru echipă. L-am ales pe Ofri pentru că s-a antrenat foarte bine, a fost unul dintre jucătorii care ne-a pus probleme, care a fost agresiv și ne-a arătat că își dorește să joace. Când intri pe teren și nu faci ceea ce trebuie, ieși, este foarte simplu. Nu este niciun conflict cu Ofri. O să discut cu el, pentru mine s-a încheiat! Sper să înțeleagă. Sper ca la următorul meci, când va avea ocazia să joace, să aibă altă atitudine. Îmi doresc alt Ofri, pe Ofri pe care îl văd în fiecare zi la antrenamente.

Nu i-am reproșat nimic. I-am spus că nu are ce să comenteze cu mine pe margine și că o să discutăm în cabină. El trebuie să analizeze ce a jucat și vom avea o discuție. Echipa asta este sub presiune și fiecare jucător trebuie să dea 100%.

Nu știu ce presiune e și cum e. Nu este greu, ca jucător trebuie să joci mai bine ca să poți să te vinzi, e normal, pentru mine nu s-a schimbat nimic, toți jucătorii sunt la fel, toți jucătorii vor avea aceeași șansă. Credeți că pentru mine nu e presiune? Vorbiți doar de jucători, dar noi nu avem presiune? Noi suntem la mâna jucătorilor! Eu încerc să îi protejez și încerc să fac în așa fel încât atmosfera de la antrenamente să fie una bună, dar, când începe meciul, ei își hotărăsc soarta, nu noi. Ok, nu joci bine, dar nu poți să nu ai atitudine, să nu muncești, să nu ai reacție când se pierde mingea, nu se poate”, a adăugat Laurențiu Reghecampf.