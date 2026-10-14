Sezon de coșmar pentru două din cele patru reprezentante ale Italiei, în UEFA Champions League! Pentru că, după două partide, Inter și Napoli, campioana și vicecampioana din Serie A, sunt blocate la... 0 puncte.

În acest context, jurnaliștii italieni s-au apucat de făcut calcule. Pentru a afla de câte puncte au nevoie aceste formații, ca să evite rușinea părăsirii competiției, înainte de fazele eliminatorii. Și, din păcate pentru Chivu, veștile nu sunt bune deloc.

Inter, ciuca bătăilor în Champions League, trebuie să lege victoriile!

În cazul Interului, viitorul sună rău, nu neapărat din cauza programului, ci pentru că, în acest moment, echipa are șapte înfrângeri, în ultimele opt partide din Liga Campionilor! Cu un asemenea bilanț, e foarte greu de crezut că Inter poate atinge punctajele necesare, pentru a-și continua parcursul în competiție dincolo de meciurile din grupă.

Dar ce ne spun calculele? De când avem formatul actual, în Champions League, cu grupa extinsă de 36, echipele care s-au clasat pe pozițiile 1-8, care duc direct în optimi, au strâns minim 16 puncte. Așa s-a întâmplat, atât în campania precedentă, cât și acum doi ani.

Așadar, ca să obțină calificarea directă, în optimi, Inter are nevoie de cinci victorii și un egal, în cele șase partide pe care le mai are de disputat. Un scenariu SF, totuși, la ce a arătat echipa, în UEFA Champions League.

Prin comparație, atingerea play-off-ului optimilor pare a fi o variantă mai aproape de realitate pentru Inter. Anul trecut, formațiile care au prins locurile 23 și 24, ultimele care duc la baraj, au strâns câte 9 puncte. Acum doi ani însă, ocupantele pozițiilor 22, 23 și 24 au avut câte 11 puncte. Iar Dinamo Zagreb, prima echipă de sub linie, a fost eliminată tot cu 11 puncte din cauza unui golaveraj inferior.

Așadar, ca să prindă play-off-ul optimilor în Champions League, la fel ca-n sezonul trecut, Inter are nevoie de 11 puncte, ca să fie liniștită. Ceea ce înseamnă că, în cele șase jocuri rămase, trebuie să înregistreze trei victorii și două egaluri, permițându-și și un eventual pas greșit.

În precedenta ediție din Champions League, Interul lui Chivu a strâns 15 puncte, terminând grupa pe locul 10 din 36. Așa a ajuns la barajul cu Bodo/Glimt (Norvegia), pierdut tur-retur: 1-2 acasă, 1-3 în deplasare.

Inter, șase „finale“ până în ianuarie

Având în vedere că a făcut doi pași greșiți, în primele două runde din Champions League, Inter are șase „finale“ până la terminarea meciurilor din grupă. Iată programul pentru echipa lui Chivu:

*21 octombrie (ora 22:00): Inter – Șahtior Donețk (Ucraina)

*3 noiembrie (ora 22:00): Feyenoord (Olanda) – Inter

*25 noiembrie (ora 22:00): Inter – Stuttgart (Germania)

*9 decembrie (ora 22:00): Dortmund (Germania) – Inter

*19 ianuarie (ora 22:00): Inter – Liverpool (Anglia)

*27 ianuarie (ora 22:00): Slovan Bratislava (Slovacia) - Inter