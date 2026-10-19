Pe cât de prost îi merge lui Răzvan Lucescu la Al-Sadd Doha, formație ajunsă la patru înfrângeri succesive, pe atât de bine se descurcă Cosmin Contra cu echipa sa, Al-Arabi Doha, în același campionat.

La ora actuală, când etapa a 6-a tocmai s-a încheiat, Al-Arabi a rămas în grupul celor trei formații neînvinse, în acest sezon, alături de liderul Al-Rayyan și de Al-Duhail, ocupanta locului patru. Cu trei victorii și trei remize, în Qatar Stars League, echipa lui Contra închide podiumul, fiind la doar două puncte de lider. La acest bilanț, a contribuit victoria devastatoare din această etapă: 6-0 pe terenul celor de la Al-Shahaniya.

Cosmin Contra, ales „Antrenorul Etapei“ în Qatar

După succesul categoric din această rundă, organizatorii campionatului au anunțat decizia: Cosmin Contra, ales „Antrenorul Etapei“ în Qatar. E pentru a doua săptămână la rând, când „Guriță“ câștigă acest premiu. El a fost numărul 1 și după runda precedentă, deoarece a câștigat derby-ul cu Al-Sadd Doha, echipa lui Răzvan Lucescu, scor 3-2, în deplasare.

În contextul în care a fost „Antrenorul Etapei“, în două din cele șase runde de până acum, Cosmin Contra e în cursă pentru marele premiu de 100,000 de dolari. Pentru că, la finalul campionatului, tehnicianul care va fi ales „Antrenorul sezonului“, în Qatar Stars League, va fi răsplătit cu această sumă de către organizatorii primei ligi. Anul trecut, câștigătorul acestui premiu a fost italianul Roberto Mancini, campion cu Al-Sadd Doha.