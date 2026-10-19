Emisiunea VOYO SPORT LIVE a început de la 16:00 și tratează toate subiectele de interes din fotbalul intern și din cel internațional.

Ciprian Marica și Cristi Pulhac, la VOYO SPORT LIVE, emisiune moderată de Andrei Grecu

Andrei Grecu îi are invitați pe Ciprian Marica și Cristi Pulhac, iar printre subiectele abordate vor fi victoria Universității Craiova din meciul cu Farul Constanța, partida de azi, FC Voluntari - FCSB, dar și subiecte din Premier League și Ligue 1, campionate transmise de VOYO și VOYO SPORT 1.

