Steven Nsimba (30 de ani) a impresionat în sezonul precedent la Universitatea Craiova, contribuind decisiv la câștigarea eventului. Acum, atacantul francez nu a mai primit la fel de multe minute ca în sezonul precedent și sunt șanse mari ca acesta să schimbe echipa în iarnă.

Ilie Dumitrescu, impresionat de Nsimba

Universitatea Craiova a învins-o duminică seara, pe teren propriu, scor 2-0, pe Farul Constanţa, în etapa a 12-a din Superligă. Atacantul central Steven Nsimba (30 de ani) a fost lăsat de Filipe Coelho din nou pe banca de rezerve. Nsimba a fost titular ultima oară în campionat pe 23 august 2026, într-un Universitatea Craiova - FC Voluntari 3-1 în care a și marcat.

„Nu știu ce e între Nsimba și antrenor, nu știu ce face la antrenamente, dar pentru mine este unul dintre cei mai buni atacanți din Superliga. By far (n.r. - de departe). Eu, dacă aș fi la o echipă, l-aș lua imediat”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

În acest sezon, Steven Nsimba a evoluat în 18 partide pentru cei de la Univeristatea Craiova, pentru care a reușit să înscrie de opt ori, în toate competițiile.

Bogdan Lobonț crede că Nsimba ar putea fi adus la FCSB ca înlocuitor pentru Garita

Lobonț crede că Steven Nsimba ar fi adus mai degrabă ca înlocuitor pentru Arnold Garita, care are contract doar până în decembrie.

"Cei de la FCSB se gândesc și în perspectiva în care Garita nu se va exprima la cel mai înalt nivel. Din câte înțeleg, Garita a semnat doar până în iarnă, deci probabil perspectiva lor e asta. Nsimba are un profil diferit față de Boutoutaou, e mai masiv, mai puternic în dueluri. Boutoutaou e mai mult cu mingea la picior", a spus Lobonț.