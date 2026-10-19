Franţa s-a confruntat în weekend cu unele dintre cele mai grave tulburări din ultimii ani. Mii de oameni au fost arestaţi, iar magazine au fost jefuite sau avariate în timpul unor proteste cauzate de preţurile ridicate şi de degradarea serviciilor publice.

Olympique Marseille anunță că magazinul oficial al clubului a fost jefuit

Luni, autorităţile din Marsilia au impus o interdicţie privind adunările publice şi manifestaţiile în tot oraşul, în urma unor proteste violente şi acte de jaf. Măsura a intrat în vigoare de la prânz (10:00 GMT) şi rămâne valabilă până la ora locală 20:00 (18:00 GMT).

"Olympique Marseille condamnă în termenii cei mai fermi actele de violenţă şi jaf care au vizat magazinul său oficial de pe Canebiere şi îşi exprimă solidaritatea faţă de partenerul său Puma, care gestionează magazinul.

Aceste evenimente au provocat daune materiale semnificative, obligând clubul să închidă temporar acest magazin pentru public.

Suporterii pot, totuşi, să continue să viziteze celelalte magazine oficiale ale lui OM din Marsilia. Clubul îşi va informa suporterii imediat ce condiţiile vor permite redeschiderea...", a transmis clubul într-un comunicat, citat de Agerpres.

Marseille ocupă locul al nouălea în Ligue 1 după şapte etape şi revine în acţiune joi, când va juca în deplasare împotriva echipei austriece Sturm Graz, în Europa League.