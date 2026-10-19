Decernarea Balonului de Aur va avea loc la Londra, pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre. Va fi ceremonia cu numărul 70, în care-i va fi adus un omagiu lui Stanley Matthews, primul câștigător al trofeului mult râvnit, în 1956.

Fotbalistul cotat la 140 mil. € a spus unde trebuie să ajungă Balonul de Aur în 2026

Vitinha, internațional portughez cu 47 de prezențe la prima reprezentativă, susține că Balonul de Aur în 2026 trebuie să fie revendicat de unul dintre jucătorii lui Paris Saint-Germain.

Echipa de pe ”Parc des Princes” a câștigat pentru a doua oară consecutiv trofeul Ligii Campionilor după ce în sezonul 2025/26 s-a impus în fața lui Arsenal, iar în stagiunea precedentă, în fața lui Inter Milano.

”Balonul de Aur ar trebui să meargă către un jucător al lui Paris Saint-Germain”, a spus Vitinha, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele sociale.

De la PSG, nominalizați la Balonul de Aur, ediția 2026, sunt Ousmane Dembele, Kvaratskhelia, Vitinha, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho, Fabian Ruiz și Ferran Torres.

Cei 30 nominalizați pentru această ediție sunt Jude Bellingham, Pau Cubarsi, Cucurella, Dembele, Luis Diaz, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, Hakimi, Kane, Kvaratskhelia, Yamal, Sadio Mane, Marquinhos, Lautaro Martinez, Mbappe, Nuno Mendes, Messi, Joao Neves, Olise, Willian Pacho, Julian Quinones, Declan Rice, Rodri, Fabian Ruiz, Saliba, Ferran Torres, Upamecano, Vinicius și Vitinha.

Sursă Foto: Fabrizio Romano