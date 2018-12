Cosmarul pe care il traieste baietelul afgan de cand l-a intalnit pe Messi: amenintari de rapire si casa bombardata

Familia lui Murtaza, copilul afgan devenit viral dupa ce a purtat o punga cu numele lui Messi pe spate in loc de tricou, traieste un adevarat cosmar.

Familia baietelului afgan pe care Messi l-a intalnit in 2016, in Qatar, traieste un adevarat cosmar.

Casa le-a fost bombardata de talibani, iar acum sunt refugiati si isi cauta un adapost.

Murtaza a devenit cunoscut in toata lumea dupa ce o poza cu el, in care purta o punga in loc de tricou de fotbal, a devenit virala pe retelele de socializare.

Familia lui locuia in provincia Ghazni, o zona ferita de razboi, dar linistea de acolo s-a risipit luna trecuta, dupa ce talibanii au bombardat satele.

Murtaza, parintii lui si ceilalti patru frati locuiesc acum intr-o camera improvizata, intr-o alta regiune din Afganistan.

"Ne-am temut mereu ca il vor rapi"

Fratele mai mare al pustiului, in varsta de 17 ani, spune ca intalnirea lui Murtaza cu Messi, in Qatar, in 2016, a avut urmari dramatice pentru familia lui.

"Din acel moment, situatia a devenit complicata pentru noi. Am trait in frica, pentru ca lumea era convinsa ca Messi ne-a dat bani. Ne temeam ca Murtaza va fi rapit."

Familia lui Murtaza a fugit in Pakistan, cu gandul de a pleca in Statele Unite. Au fost prinsi si obligati sa se intoarca in satul lor din Afganistan.

"Messi, ia-ma cu tine!"

Intalnirea dintre Messi si baietelul afgan a avut loc la un meci caritabil pe care Barcelona l-a jucat in Qatar in urma cu doi ani.

Murtaza l-a implorat atunci pe Messi sa il salveze.

"Ia-ma cu tine, aici nu pot sa joc fotbal. Aici sunt numai bum-bum-bum", a explicat baietelul, imitand sunetul sunetul bombelor si al mitralierelor.

Copilul a reusit sa obtina o promisiune din partea lui Leo Messi: "Mi-a spus ca atunci cand ma voi face mai mare, o sa aiba grija de mine."

De atunci, Messi nu a mai luat legatura cu familia copilului.