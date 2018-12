Straluceste doar pe teren si la gale! Ce masina conduce "MODESTUL" Luka Modric zi de zi. E eclipsat cu mult de colegii de la Real. FOTO

Luka Modric a fost desemnat cel mai bun fotbalist din lume la gala Ballon D'or de la Paris.

Modric, 32 de ani, are cel mai tare an din cariera, unul in care a reusit sa opreasca hegemonia Messi - Ronaldo din ultimii 10 ani. Croatul a luat toate premiile individuale, la Cupa Mondiala, la gala FIFA The Best si acum Balonul de Aur.

Castigator al Champions League cu Real Madrid si finalist al Cupei Mondiale cu Croatia, Modric ramane unul dintre cei mai retrasi jucatori din elita mondiala. Fara aparitii la evenimente mondene alaturi de fotomodele, fara tatuaje si cu putine actiuni de marketing personal, Modric e eclipsat de colegii sai de la Madrid in privinta aparitiilor media.

Modric e eclipsat si la capitolul masini din garaj, acolo unde pana in vara rege absolut la Madrid era Cristiano Ronaldo, cu peste 12 bolizi de lux in valoare de aproximativ 6 milioane de euro in garaj, inclusiv noul Bugatti Chiron.

Tot Bugatti are si Karim Benzema, insa varianta Veyron, in continuare cea mai rapida masina de productie din lume.

Modric conduce un Bentley Continental GT, in valoare de 160.000 de eurom pe care l-a cumparat cu multi ani in urma, cand juca la Tottenham. In rest, croatul mai poate fi vazut la volanul unui Audi, sponsorul oficial al clubului.