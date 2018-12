Transferul lui Ianis Hagi, tot mai aproape! Belgienii confirma interesul: "Are valoare sa ajunga la un nivel inalt!"

Ianis Hagi e aproape de un nou transfer in strainatate.

Oficialii clubului Standard Liege recunosc interesul fata de Ianis Hagi, monitorizat atent in ultima perioada, de cand a revenit de la Fiorentina.

Gica Hagi chiar a mers la Liege sa urmareasca partida belgienilor cu Sevilla, iar acolo a pus deja bazele unui transfer. Ianis e capitanul lui Viitorul si unul dintre liderii nationalei U21 de tineret, calificata dupa 20 de ani la EURO.



"A fost o intalnire cu domnul Hagi pentru Ianis. (n.r. Este un jucator interesant pentru Standard?) Aprecierea fata de domnul Hagi a inceput de cand l-am transferat pe Razvan. Din acel moment, suntem in contact si i-am urmarit echipa, pentru ca face treaba foarte buna. Munceste cu tineri, asa cum imi place si mie sa fac la Standard. Ianis este un jucator de valoare si sunt sigur ca va pleca din Romania. Poate fi Belgia sau alte tari pentru ca are valoare sa ajunga la un nivel inalt. (n.r. intrebat daca vom mai vedea si alti jucatori la Standard) Daca as putea cumpara zece jucatori precum Razvan, i-as cumpara imediat”, a declarat Olivier Renard la Telekom.

Si Razvan Marin, jucatorul roman al anului, il recomanda pe Ianis la Standard.

”M-as bucura pentru Ianis, ar fi un pas important. Este un foarte bun prieten al meu si m-as bucura sa il am alaturi de mine. Eu am fost intrebat in aceasta vara despre Ianis, am spus ce aveam de zis si ce am crezut eu ca este de zis. Acum ramane la decizia lui Ianis, a domnului Hagi si a cluburilor, sa se inteleaga. E greu de spus cand va fi, daca va fi acum in iarna sau daca va fi in vara. Chiar nu stiu ce sa spun. Mi-as dori pentru Ianis sa faca acest pas, pentru ca merita, demonstreaza ca este unul dintre cei mai buni tineri jucatori din campionatul nostru si cred ca merita sa faca acest pas”, a declarat Razvan Marin.