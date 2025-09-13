Problema nu vine de la oboseala jucătorilor întorși de la echipele naționale, ci de la o statistică neagră a celui mai important om al său, căpitanul Lautaro Martinez, care pare să aibă un adevărat complex în fața "Bătrânei Doamne".



Inter se pregătește de episodul cu numărul 254 din duelul istoric cu Juventus, iar argentinianul este gata de sacrificiu. Deși a revenit după un zbor intercontinental de 14 ore și are un singur antrenament alături de colegi, Lautaro va strânge din dinți și va fi pe teren. O dovadă de atașament, dar și o presiune în plus pentru a sparge ghinionul care îl urmărește în meciurile cu marea rivală.



Doar două goluri în 14 meciuri!

Cifrele sunt de-a dreptul brutale pentru un atacant de talia sa. În cele 14 partide de campionat jucate până acum împotriva lui Juventus, campionul mondial a marcat doar de două ori. Asta înseamnă, în medie, un gol la fiecare 518 minute petrecute pe teren, o statistică dezamăgitoare pentru liderul de la Inter.



Chiar dacă obiectivele echipei sunt pe primul loc, Lautaro Martinez știe că trebuie să demonstreze că poate fi letal și împotriva celor mai puternici adversari. Astăzi, pe un teren unde Inter a câștigat doar de două ori în istorie, argentinianul de 28 de ani are ocazia să pună capăt acestui "blestem" și să îi arate lui Cristi Chivu că se poate baza pe el în cele mai grele momente. Acum, totul se va decide pe gazon.

