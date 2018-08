Cosmarul FCSB-ului din dubla cu Sporting a semnat cu Atletico Madrid

Super afacere realizata de Atletico Madrid dupa ce au reusit sa-l aduca liber de contract pe Gelson Martins, fotbalist care a prins minute si la Campionatul Mondial din Rusia.

Fotbalistul crescut de Sporting Lisabona a semnat un contract valabil pe 5 sezoane cu formatia antrenata de Cholo Simeone.

In varsta de 23 de ani, Martins este nascut in Praia, capitala Insulei Capului Verde, si a ales sa-si rezilieze contractul cu Sporting Lisabona dupa scandalul in urma caruia de la echipa a plecat printre altii si portarul nationalei, Rui Patricio.

Cotat la 35 de milioane de Euro, Martins are 19 selectii la echipa nationala a Portugaliei pentru care a bifat 5 asisturi fara sa reuseasca sa marcheze vreun gol.

Dupa aceasta lovitura, Atletico incearca sa-l aduca si pe Nikola Kalinic de la AC Milan.

Gelson Martins a devenit cunoscut in fotbalul romanesc dupa ce a inscris un gol si a oferit un asist in victoria scor 5-1 obtinuta de Lusitani pe Arena Nationala.