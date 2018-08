Prima reactie a lui Alibec dupa transferul la Astra si mesajul pentru FCSB si suporterii stelisti

Denis Alibec a postat primul mesaj pe pagina oficiala de Facebook dupa semnarea contractului cu Astra Giurgiu.

Iata mai jos mesajul postat de Alibec:



"M-am intors la clubul unde am cunoscut atatea satisfactii si sper ca aici sa am cel putin evolutiile pe care le aveam atunci cand am plecat de la Astra. A fost o perioada grea, dar nu regret nimic din ce am ales sa fac. Abia astept sa fiu din nou pe teren!"



"Fostilor mei colegi le doresc multa bafta si vreau sa le multumesc suporterilor care au fost alaturi de mine, mai ales in momentele mai putin frumoase. Forza Astra!"



Alibec a semnat un contract valabil pe 3 sezoane cu formatia din Giurgiu la care revine dupa doua sezoane in tricoul celor de la FCSB.