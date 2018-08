Lovitura GREA pentru Mourinho din partea conducerii clubului! I-au INTERZIS sa transfere un jucator! Care e motivul

Una dintre primele tinte ale lui Mourinho din aceasta vara nu va mai ajunge la United.

Jose Mourinho l-a adus pana acum in aceasta vara pe Fred de la Sahtior pentru o suma importanta de bani, si pe Dalot de la FC Porto. Urmatorul transfer mare ar urma sa fie Harry Maguire de la Leicester, cel pentru care United a facut deja oferta de 70 de milioane de euro.

Maguire nu a fost insa jucatorul pentru care Mourinho voia sa fie platita o suma importanta de bani. Conform Telegraph, Mourinho le-a transmis celor din conducerea clubului sa-l transfere pe Alex Sandro de la Juventus Torino insa dorinta lui a fost refuzata!

Motivul? Cei din conducere au considerat ca Man United are suficienti fundasi de banda iar Ashley Young a avut un sezon excelent, devenind inclusiv titular in echipa nationala la Cupa Mondiala. Astfel, United se va baza ca varianta de rezerva in continuare pe Luke Shaw, cel pe care Mourinho voia initial sa-l vanda. Insa refuzul conducerii de a investi o suma importanta pentru aducerea lui Alex Sandro l-a facut sa-si schimbe planul.