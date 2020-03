Decizie SOCANTA in Franta! Ce suspendare a primit Gelson Martins dupa ce l-a impins pe arbitru in timpul meciului

Va sta 6 luni pe margine pentru ca l-a impins pe arbitru in timpul meciului cu Nimes, de luna trecuta. Nervos din cauza ca Mikael Lesage i-a dat rosu colegului sau Tiemoue Bakayoko, Martins l-a impins pe central. A fost si el trimis la vestiare! Martins a fost apoi tinut de colegi si de adversari dupa ce l-a atins din nou pe Lesage. Sanctionat si de Monaco, Martins a aflat azi si verictul Ligii Profesioniste Franceze: 6 luni out! Liga a considerat gesturile lui Martins un 'act de brutalitate'.



Gelson Martins has been banned from football for six months after doing this during a @Ligue1Conforama game... pic.twitter.com/srYoL1HaLO