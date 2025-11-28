Liverpool s-a hotărât! Variantele incredibile de înlocuitori pentru Arne Slot

Liverpool s-a hotărât! Variantele incredibile de înlocuitori pentru Arne Slot
Arne Slot se află într-o situație extrem de complicată la Liverpool, după înfrângerea din Champions League.

Liverpool Arne Slot Luis Enrique Jurgen Klopp Premier League
„Cormoranii” au fost umiliți chiar pe „Anfield” într-un meci din faza ligii din Champions League. Este vorba despre înfrângerea din ultima rundă cu PSV, scor 1-4.

Șefii lui Liverpool sunt total nemulțumiți de rezultatele echipei din acest sezon, iar Arne Slot are „zilele numărate” pe banca campioanei Angliei.

Posibilii înlocuitori ai lui Arne Slot! Numele incredibile luate în calcul

Liverpool părea să își revină după victoria cu Real Madrid, scor 1-0, din Champions League, mai ales în urma jocului excelent prestat de „the reds” împotriva madrilenilor.

Lucrurile nu au fost așa, iar Liverpool are în acest moment trei înfrângeri consecutive la scor: 0-3 cu Manchester City, 0-3 cu Nottingham Forest și 1-4 cu PSV.

În urma acestor rezultate, dar și a sezonului slab de până acum, șefii lui Liverpool au început să îi caute un înlocuitor lui Arne Slot, iar conform The Sun varianta preferată de aceștia este Luis Enrique.

Conștienți că aducerea tehnicianului spaniol de la PSG este foarte complicată, pentru că Luis Enrique mai are contract cu parizienii până în 2027, aceeași sursă a dezvăluit că oficialii lui Liverpool iau în calcul și o revenire a lui Jurgen Klopp.

Omul care a făcut istorie pe „Anfield” este în prezent directorul de fotbal de la Red Bull și a părăsit-o pe Liverpool la finalul stagiunii 2023/2024.

Arne Slot își joacă postul în următoarea etapă, cu West Ham

Înfrângerea cu PSV a fost dureroasă. Nu doar pentru că o echipă mai slab cotată a învins-o pe teren propriu pe Liverpool la scor, ci și pentru că a fost al nouălea eșec în ultimele 12 partide disputate în toate competițiile. Nici în Premier League lucrurile nu stau bine, având în vedere că trupa lui Slot se distanțează încet și sigur de locurile fruntașe, după ce a pierdut de șase ori în ultimele șapte partide.

După trei înfrângeri la scor (3-0 cu Manchester City, 3-0 cu Nottingham Forest și 4-1 cu PSV), Slot a ajuns în postura de a-și juca postul, scrie talkSportAr putea fi demis la finalul săptămânii, dacă rezultatele proaste vor continua.

Parcursul slab al echipei i-a deranjat pe șefii lui Liverpool și pentru că echipa vine după o fereastră istorică de transferuri. S-au investit 482 de milioane de euro în transferuri, iar ambițiile sunt pe măsură.

În următoarea etapă din Premier League, Liverpool va întâlni o altă echipă care se zbate pentru evitarea retrogradării. West Ham este pe locul 17, cu 11 puncte și este prima deasupra liniei. Meciul va fi duminică, în direct pe VOYO.

