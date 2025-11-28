Liverpool s-a hotărât! Variantele incredibile de înlocuitori pentru Arne Slot

„Cormoranii” au fost umiliți chiar pe „Anfield” într-un meci din faza ligii din Champions League. Este vorba despre înfrângerea din ultima rundă cu PSV, scor 1-4.

Șefii lui Liverpool sunt total nemulțumiți de rezultatele echipei din acest sezon, iar Arne Slot are „zilele numărate” pe banca campioanei Angliei.

Posibilii înlocuitori ai lui Arne Slot! Numele incredibile luate în calcul

Liverpool părea să își revină după victoria cu Real Madrid, scor 1-0, din Champions League, mai ales în urma jocului excelent prestat de „the reds” împotriva madrilenilor.

Lucrurile nu au fost așa, iar Liverpool are în acest moment trei înfrângeri consecutive la scor: 0-3 cu Manchester City, 0-3 cu Nottingham Forest și 1-4 cu PSV.

În urma acestor rezultate, dar și a sezonului slab de până acum, șefii lui Liverpool au început să îi caute un înlocuitor lui Arne Slot, iar conform The Sun varianta preferată de aceștia este Luis Enrique.

Conștienți că aducerea tehnicianului spaniol de la PSG este foarte complicată, pentru că Luis Enrique mai are contract cu parizienii până în 2027, aceeași sursă a dezvăluit că oficialii lui Liverpool iau în calcul și o revenire a lui Jurgen Klopp.

Omul care a făcut istorie pe „Anfield” este în prezent directorul de fotbal de la Red Bull și a părăsit-o pe Liverpool la finalul stagiunii 2023/2024.

