Veste mare pentru PSV-ul lui Dennis Man

Așadar, echipa la care joacă Dennis Man a ajuns la opt puncte acumulate în cinci meciuri și a urcat pe locul 15 în clasamentul din faza principală a competiției.

În Champions League, PSV mai are programate partide cu Atletico Madrid, Newcastle și Bayern Munchen. Chiar dacă programul pare infernal, PSV poate spera la o calificare în primăvara europeană.

Conform Football Meets Data, după victoria cu Liverpool, șansele ca PSV Eindhoven să încheie faza principală între primele 24 de echipe au crescut cu 32%, ceea ce înseamnă că se numără printre echipele favorite să joace play-off-ul de calificare în optimi.

