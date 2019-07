COPA AMERICA | Brazilia si-a aflat adversara din finala! Campioana ultimelor doua editii a fost eliminata! VIDEO

Chile a fost eliminata de la Copa America.

Peru isi continua parcursul excelent de la Copa America si reuseste sa se califice in finala competitiei dupa 3-0 cu Chile.

Peruanii au inceput in forta partida si in minutul 3 au avut prima mare ocazie prin Christian Cueva, care a trimis putin pe langa poarta.

In minutul 20, Edison Flores a marcat pentru 1-0 dupa o pasa excelenta a lui Andre Carillo, iar in minutul 38, Yotun Yoshimar a profitat de o gafa mare a portarului Arias si a trimis in poarta goala, stabilind si scorul pauzei.

In repriza a doua Chile a fortat pentru a marca cat mai repede, dar s-a lovit de paradele excelente ale portarului Gallese, care a prins o zi mare si a fost imbatabil.

In primul minutul al prelungirilor, Guerrero a punctat pentru 3-0, iar in minutul 90+4, Vargas a ratat un penalty pentru Chile si meciul s-a terminat 3-0 pentru Peru, eliminand astfel campioana ultimelor doua editii de Copa America.

Finala Copei America dintre Brazilia si Peru se va juca duminica de la ora 23:00 ora Romaniei pe Maracana.

Video cu rezumatul partidei