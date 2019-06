NEBUNIE TOTALA in Copa America: Peru reuseste surpriza si elimina Uruguay la penalty-uri! Echipa lui Suarez a avut 3 GOLURI ANULATE, iar starul Barcei a ratat un 11 metri

Peru a reusit surpriza la Copa America si s-a calificat in semifinale.



Peru s-a calificat in penultimul act dupa 0-0 in timpul regulamentar si dupa 5-4 la loviturile de departajare. In timpul celor 90 de minute Uruguay a avut nu mai putin de trei goluri anulate de VAR. Nandez, Cavani si Suarez au marcat, insa reusitele lor au fost anulate dupa consultarea VAR.



La loviturile de departajare, Suarez a executat primul si a ratat. Peru a transformat toate cele 5 penalty-uri si s-a calificat in semifinale unde o va intalni pe Chile.



In cealalta semifinala se vor intalni Argentina si Brazilia.