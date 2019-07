Brazilia l-a facut pe Messi sa planga! Coutinho si Firmino au batut Argentina si vor juca finala Copa America; Messi a ratat iar sansa unui trofeu cu nationala

Brazilia a invins Argentina in semifinalele Copa America si isi asteapta adversara din finala.

Brazilia - Argentina 2-0! Coutinho, Firmino si Gabi Jesus l-au invins pe Messi la Belo Horizonte, azi-noapte!

Nationala Braziliei s-a impus in semifinalele Copei America, care se disputa chiar in Brazilia, iar in ultimul act va da peste invingatoarea dintre Chile si Peru.

Gabi Jesus (19) si Roberto Firmino (71) au marcat golurile Braziliei in meciul cu Argentina.

La final, Leo Messi a plans. El a ratat o noua sansa de a cuceri un trofeu cu nationala tarii sale.

