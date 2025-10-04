Antrenorul napoletanilor a instituit o regulă nescrisă de când a preluat echipa: nu vorbește cu jurnaliștii înaintea meciurilor din campionat care urmează după o partidă jucată la mijlocul săptămânii în Champions League. Chiar dacă a ales tăcerea în fața presei, Antonio Conte le-a transmis un mesaj clar jucătorilor săi, cerându-le să abordeze duelul cu Genoa cu aceeași "furie" și determinare pe care au arătat-o în competiția europeană.



Adversarul, cu garda sus

Spre deosebire de omologul său, antrenorul genovezilor, Patrick Vieira, a prefațat confruntarea de pe stadionul "Diego Armando Maradona" și s-a arătat conștient de dificultatea misiunii care îi așteaptă echipa.



"Nu este ușor să joci împotriva lui Napoli, mai ales pe stadionul lor. Este o echipă care se va lupta pentru campionat și se numără printre cele mai puternice din Italia, dar le-am spus băieților să se concentreze doar pe jocul nostru", a transmis tehnicianul francez.



Duelul dintre Napoli și Genoa, contând pentru a șasea etapă a campionatului italian, este programat mâine, începând cu ora 18:00.

