”Conte pune ochii pe Rațiu”, titrează publicația spaniolă As, care detaliază interesul lui Napoli, campioana en-titre din Serie A, pentru fundașul dreapta român al lui Rayo Vallecano:

”Presa italiană susține că Napoli îl are în vedere pe fundașul Rayo pentru iarnă. Clubul franjirrojo cere clauza de 25 de milioane de euro.

Se pare că Antonio Conte își trimite deja scrisoarea către Moș Crăciun și a cerut un fundaș dreapta pentru transferurile din ianuarie. Cineva care să poată fi o alternativă pentru Giovanni Di Lorenzo.

Potrivit presei italiene, printre posibilii candidați s-ar afla Andrei Rațiu, în vârstă de 27 de ani, de la Rayo Vallecano. Napoli urmărește un jucător care a fost titular în toate cele cinci etape din campionat și a jucat toate minutele. Un jucător important pentru Iñigo Pérez încă din sezonul trecut”.

Cât o costă pe Napoli transferul lui Rațiu



Napoli va trebui să plătească bani frumoși pe Rațiu. Rayo numai ce a achiziționat restul de 50% din drepturile federative ale jucătorului, care aparțineau de Villarreal, pentru suma de aproximativ 5 milioane de euro.

Așa că Rayo l-ar lăsa pe român să plece numai pe 25 de milioane de euro, cât este clauza prevăzută în contract.

Tocmai această sumă, după cum subliniază As, a împiedicat însă în vară transferul lui Rațiu în Premier League.

”Acesta va fi scenariul cu care se va confrunta Napoli în perioada de transferuri din iarnă”, a concluzionat As.

