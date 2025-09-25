Vlad Chiricheș refuză „pensionarea“. Nu de azi, de ieri, ci de câțiva ani buni, de când accidentările l-au făcut un pacient al clinicilor.

Determinarea cu care Chiricheș s-a luptat pentru a-și prelungi cariera fotbalistică e admirabilă. Pentru că, după niște sezoane, în care a cunoscut gloria sportivă și a strâns mulți bani, fotbalistul de 35 de ani putea alege calea ușoară prin a-și anunța retragerea.

Chiricheș a insistat însă că vrea să joace și, nu mai departe de luna iunie, s-a aflat în lotul României pentru partidele cu Austria și cu Cipru din preliminariile CM 2026. Chiar dacă n-a jucat deloc, în aceste confruntări, faptul că Vlad l-a convins pe selecționerul Mircea Lucescu, că poate fi măcar o soluție de rezervă, a fost o victorie pentru fostul căpitan al naționalei.

Vlad Chiricheș și-a postat alergarea pe rețelele de socializare

În această toamnă însă, într-un final, Chiricheș a fost împins spre „pensionare“ de Gigi Becali. Pentru că patronul FCSB-ului l-a scos de pe listă, pentru meciurile din Liga Europa. Și l-a lăsat doar în lotul pentru partidele interne, însă e de așteptat că și aici Vlad să fie un jucător „de umplutură“.

Ca și cum tratamentul de care are parte, la FCSB, nu era suficient de deranjant, Chiricheș a primit și remarcă urâtă din partea lui Valeriu Iftime, după FC Botoșani – FCSB, scor 3-1, în weekend.

„Chiricheș... Avea dreptate domnul Becali, când se dezbrăca, parcă vedeam un bătrânel de la mine din sat“, a spus finanțatorul formației moldave.

Deranjat, în mod cert, de toată această situație, Chiricheș a ținut să le dea o „palmă“ celor care l-au tratat urât, în frunte cu Gigi Becali. Pentru că, înaintea meciului Go Ahead Eagles – FCSB din această seară (ora 19.45), stoperul roș-albaștrilor a ieșit la o alergare și a acoperit o distanță impresionantă: 22 de kilometri!

După ce și-a încheiat antrenamentul, într-o zi în care va fi un simplu spectator la meciul echipei sale, Chiricheș și-a postat alergarea pe rețelele de socializare, spre bucuria fanilor care l-au încurajat.

