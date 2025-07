De când a scos capul în campionatul nostru, Florinel Coman a fost un fotbalist spectaculos, dar lipsit de consistență.

Din păcate pentru el, n-a scăpat de această problemă nici la 27 de ani. Și acum fix acest handicap îl pune într-o situație nedorită, într-o postură în care spera să nu mai ajungă, la începutul anului.

Deși s-a vorbit prea puțin despre această realitate în țară, Coman a fost un jucător care a dezamăgit în Qatar! Arabii au plătit 6 milioane de dolari pe golgheterul FCSB-ului – Gigi Becali susține că încă n-a intrat în posesia banilor! – dar au primit un fotbalist ofensiv care niciodată nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

De altfel, acum, când Coman s-a întors la Al-Gharafa, după împrumutul său de jumătate de an la Cagliari, arabii au notat că internaționalul român a fost o decepție fotbalistică, în perioada petrecută în micuțul stat din zona Golfului Persic.

Problema principală e că pentru Coman urmează o perioadă tare dificilă, dacă nu va reuși „marea evadare“, încă o dată, cu ajutorul impresarilor săi.

Coman, „condamnat“ să joace pe niște temperaturi de coșmar!

În primul rând, la revenirea la Al-Gharafa, Coman a dat de antrenorul care a renunțat la el, la finalul anului 2024.

Vorbim despre portughezul Pedro Martins (55 de ani). Acesta a rămas la Al-Gharafa, după ce a încheiat ediția precedentă din Qatar Stars League pe locul 2, obținând calificarea în preliminariile Champions League Elite. Aceasta e cea mai tare competiție asiatică, la nivel de cluburi.

Realist vorbind, e puțin probabil ca Pedro Martins să-și fi schimbat părerea despre Coman, în cele șase luni în care românul s-a „lipit“ de banca de rezerve, la Cagliari.

O altă problemă a lui Florinel ține de programul competițional. Sezonul 2025-2026 e unul în care, la finalul lui, în vara anului 2026, e programat Mondialul din Canada, Mexic și SUA. De aceea, noua ediție a Qatar Stars League va porni la drum foarte devreme. Prima etapă e programată pentru 15 august. Adică, într-o perioadă a anului în care în Qatar e „iadul“ de pe pământ din cauza temperaturilor ridicate. La care se adaugă și o umiditate sufocantă! Dacă va rămâne, la Al-Gharafa, în aceste condiții „imposibile“ va fi nevoit să joace Coman.

Într-un interviu acordat pentru sport.ro, Viorel Moldovan și-a amintit ce coșmar a trăit, pe când era jucător și a fost nevoit să joace la Al-Wahda din Emirate. Nu în august, ci în septembrie, când, teoretic, temperaturile mai scad un pic.

„Cred că am jucat un singur meci pentru Al-Wahda. Țin minte că am făcut stagiul de pregătire cu ei, în timpul verii, am jucat un meci, după care m-am dus și am cerut rezilierea contractului. M-am dus la cei de la club și le-am spus că, pur și simplu, nu mă pot concentra. Nu puteam să joc fotbal! Era și foarte cald, într-adevăr, în perioada respectivă“, și-a amintit Viorel Moldovan.

Așadar, pentru a evita o situație destul de dificilă, șansa lui Coman ar fi ca, în următoarele săptămâni, impresarii săi să-i găsească o echipă în Europa. Ușor de zis, greu de făcut, mai ales după ce românul a dat-o în bară, la Cagliari.