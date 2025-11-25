Situația în care a ajuns Florinel Coman (27 de ani), la Al-Gharafa, e încă o „palmă“ pentru campionatul nostru intern! Pentru că un fotbalist, care rupea norii în Superliga noastră, a eșuat în Qatar Stars League, care poate fi descris oricum, numai un campionat puternic, nu.

De fapt, cea mai bună dovadă, în acest sens, e ce face echipa lui Coman, în Champions League, în actuala campanie. După cinci etape, liderul la zi din Qatar e ciuca bătăilor în cea mai importantă întrecere continentală intercluburi, cu patru înfrângeri!

Niște „împiedicați“ în apărarea arabilor

Luni, Al-Gharafa a mai pierdut un meci de Champions League, de această dată, în Emirate, cu Shabab Al-Ahli din Dubai. Sport.ro a arătat aici că, în această înfrângere, scor 0-2, Florinel Coman, într-un moment rar în care a fost titularizat, a reușit o fază demnă de PlayStation.

Din păcate pentru fostul star al FCSB-ului, care s-a cam zbătut singur în ofensivă, colegii săi au fost încă o dată departe de rigorile Champions League. Și s-au întrecut în gafe! Una mare de tot a venit, în repriza a doua, la o fază aparent banală.

Ce s-a întâmplat? La o minge care nu anunța vreun pericol, ultimul apărător al lui Al-Gharafa a „reușit“ să piardă un duel aerian. De aici, Shabab Al-Ahli a declanșat o acțiune din care era mai greu să nu dai gol decât să dai! Dar și jucătorii gazdelor s-au cam făcut de râs după o fază demnă de cascadorii râsului, per ansamblu.

Totul s-a petrecut sub ochii lui Florinel Coman, integralist în meciul de ieri, în care s-a văzut cu fostul său coleg de la FCSB, Planici, acum om important la Shabab Al-Ahli.

